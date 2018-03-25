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Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 14:12 | Son Güncelleme

Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımlarıyla taşınarak yarın sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya) ve Batı Karadeniz'de gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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