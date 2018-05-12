Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte yaz havası beklerken Türkiye yağışlı havaya başladı. Birçok ilde sel felaketinin görüldüğü sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Hafta sonu plan yapacak olanlar ise son hava durumu tahminini merak ediyor.
CUMARTESİ YAĞIŞ PAZAR GÜNEŞ
İstanbul cumartesi günü yağışlı havaya başlayacak. En düşük 14 derece hissedilecek olan İstanbul'da sabah saatlerinde başlayacak olan yağış öğleden sonra kendini güneşli havaya bırakacak. Pazar günü ise havanın tamamen açık olması bekleniyor. İşte İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini:
ANKARA'DA DA YAĞIŞ VAR
Başkent, cumartesi gününe yağışla merhaba diyecek. Akşam saatlerine kadar devam edecek olan yağış pazar günü etkisini yitirecek.
METEOROLOJİ UYARI YAYINLADI
Meteoroloji tarafından son yayınlanan uyarıya göre, Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağışların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan sağanak yağış bu hafta biraz da olsa yerini güneşli havaya bırakacak. Çarşamba gününe kadar Doğu Anadolu bölgesinde gökgürültü sağanak yağış bekleniyor.
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