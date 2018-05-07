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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:19 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, devam eden yağışların Diyarbakır, Mardin ve Batman'da yarın öğle saatlerine, Siirt'te saat 15.00'e, Şırnak'ta ise akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Yağışın aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli beklendiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar ve ilgililere sel, su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. (AA)

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