Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, devam eden yağışların Diyarbakır, Mardin ve Batman'da yarın öğle saatlerine, Siirt'te saat 15.00'e, Şırnak'ta ise akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.
Yağışın aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli beklendiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar ve ilgililere sel, su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. (AA)
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum