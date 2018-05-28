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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Saat verdi - Ankara hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 12:32 | Son Güncelleme

Ankara hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den kritik bir uyarı geldi. Son dakika habere göre, Meteoroloji yaptığı açıklamada "Ankara’da saat 14.00 ile 20.00 arası kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor, vatandaşlar tedbirli olmalıdır" ifadesini kullandı.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Saat verdi - Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara hava durumuna ilişkin uyarı yapıldı. Ankara'da saat 14.00'ten itibaren başlayacak olan kuvvetli yağış, akşam saatlerine kadar sürecek. Sabah saatlerinde Ankara'da hakim olan parçalı ve çok bulutlu hava, öğleden sonra yerini sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANKARA HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK

Meteoroloji'den-kuvvetli-yağış-uyarısı!-Saat-verdi----Ankara-hava-durumu

METEOROLOJİ HAVA DURUU

Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Muğla'nın iç, Denizli'nin güney, Burdur'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ilk saatlerde Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

İzmir: Parçalı bulutlu 30

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

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