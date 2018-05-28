Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Saat verdi - Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara hava durumuna ilişkin uyarı yapıldı. Ankara'da saat 14.00'ten itibaren başlayacak olan kuvvetli yağış, akşam saatlerine kadar sürecek. Sabah saatlerinde Ankara'da hakim olan parçalı ve çok bulutlu hava, öğleden sonra yerini sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Muğla'nın iç, Denizli'nin güney, Burdur'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ilk saatlerde Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26
İzmir: Parçalı bulutlu 30
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU RAPORUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bekir Bozdağ: Muharrem İnce işletiliyor olabilir!
Dünya onu izliyor! Amasya'da 130 yıllık keşif
İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yumruklaştılar
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...
İsrail basınından, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerle ilgili krizi tırmandıracak iddia!
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler
Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı
Düğünde neredeyse ağlamıştı! İntikam almak için bunu yapacak
ABD ve Çin krizinde flaş gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum