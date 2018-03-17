Meteoroloji'den Marmara uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Marmara, Ege ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan rüzgarın Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı (lodos), Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.