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Meteoroloji'den Marmara uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 09:23 | Son Güncelleme

Marmara, Ege ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Marmara uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Marmara, Ege ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan rüzgarın Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı (lodos), Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BILECIK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

AYDIN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KUTAHYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde Göller Yöresinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KAHRAMANMARAŞ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30 -50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRSEHIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GIRESUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

HAKKARI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

KARS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KILIS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

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