Meteoroloji'den Marmara uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Marmara, Ege ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan rüzgarın Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı (lodos), Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BILECIK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AYDIN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KUTAHYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde Göller Yöresinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KAHRAMANMARAŞ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30 -50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRSEHIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BAYBURT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GIRESUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu
HAKKARI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KILIS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
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