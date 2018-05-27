HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 05:40 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kritik açıklamada, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. İşte yurtta hava tahmin raporuyla ilgili detaylar...

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden saat 12.00'ye kadar Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

2

METEOROLOJİ'NİN İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da pazar ve salı günü yağmur görülecek. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul perşembe günü ise en sıcak gününü yaşayacak.

3

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre yurdun bir çok bölümünde yağmur etkli olacak. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski için vatandaşlara uyarıda bulundu.

hava

4

PARTNERYıl: 1913! Dehşete düşüren o an...Yıl: 1913! Dehşete düşüren o an...
Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?
Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralıŞanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu hava durumu tahmini meteoroloji son dakika uyarısı yağmur yurtta hava durumu havalar nasıl olacak kuvvetli sağanak uyarısı uyarı İstanbul'da Hava Durumu istanbulda hava nasıl olacak istanbul

En Çok Okunan Haberler

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?

Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?

Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.