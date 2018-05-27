Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden saat 12.00'ye kadar Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

METEOROLOJİ'NİN İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da pazar ve salı günü yağmur görülecek. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul perşembe günü ise en sıcak gününü yaşayacak.

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre yurdun bir çok bölümünde yağmur etkli olacak. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski için vatandaşlara uyarıda bulundu.





