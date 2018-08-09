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Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 21:58 | Son Güncelleme

2 gündür şiddetli yağışın etkisi altında kalan Ordu ile ilgili bir uyarı daha geldi. Ordu Valiliği vatandaşları yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Ordu'yu sel vurdu. Bölgede birçok köprü yıkıldı. Heyelanlar ve sel baskınları gerçekleşti. Sel baskınlarına karşı seferberlik ilan edildi. Valilik hava durumu ile ilgili flaş uyarıda bulundu.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik veriler paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin iç kesimlerinde (Çaybaşı, İkizce, Kumru, Akkuş, Korgan) devam etmekte olan sağanak yağışların, bu gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden, şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın da doygun olduğu göz önünde bulundurularak, yukarı kesimlerde meydana gelecek yağışların kıyı ilçelerini (Ünye, Fatsa) etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Açıklamada, vatandaşların ve ilgili kurumların meteorolojik uyarıyı dikkate almaları istendi.

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