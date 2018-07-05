Meteoroloji'den rahatlatan hava durumu açıklaması

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ayrıca, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu olması Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgar, bölgede doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.



