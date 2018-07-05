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Meteoroloji'den rahatlatan hava durumu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:29 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre; Marmara Bölgesi'nde Trakya bölümü yer yer çok bulutlu olması Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den rahatlatan hava durumu açıklaması

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ayrıca, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu olması Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgar, bölgede doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji

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