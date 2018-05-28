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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 03:25 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yeni haftayla birlikte Türkiye cuma gününe kadar sağanak yağışın etkisi altında olacak. Haziran ayının ilk günü ise yağış etkisini bazı bölgelerde bitirecek. İşte beş günlük hava durumu raporu...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yeni haftanın ilk gününde başta İstanbul olmak üzere yine birçok ilde sağanak yağış etkisi olacak. Akdeniz'in belli bölümü bile Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini yitirecek. Meteroloji ise sağanak yağışlara karşı uyarı yapıyor.

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28 Mayıs Pazartesi

SALI GÜNÜNE DİKKAT!

Bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış hissedilmeyecek. Fakat salı günü Kuzey Marmara ve Ege'nin kıyı kesimleri hariç neredeyse her ilde sağanak yağış var. Hafta başında başlayan yağışların cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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29 Mayıs Salı

CUMA GÜNÜ HAVALAR KISMEN DÜZELİYOR

Bu yıl haziran ayının ilk günü cumaya denk geliyor. Cuma günü ise havalar kısmen düzeliyor. Batı bölgelerini terk eden yağış Karadeniz, Akdeniz'in bir kısmı ve Doğu Anadolu'da etkisini gösterecek.

Cuma günü Şanlıurfa, Aydın ve Manisa'da sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da ise cuma günü hava sıcaklığı en yüksek 28 derce olarak hissedilecek.

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30 Mayıs Çarşamba

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31 Mayıs Perşembe

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1 Haziran Cuma


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