Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'da 25 Temmuz 'da havalar nasıl olacak)

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? SAAT VERİLDİ İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık 23 derece civarıyken öğlene doğru ve öğlenden sonra bu sıcaklıklar 29 dereceye yükselecek. Öğlen saatlerinde hissedilen sıcaklık ise 35 derecelere kadar çıkacak. Ancak yağmurlu ve şimşekli hava etkisini sürdürecek. Saat 18.00'den sonra ise meteorolojinin tahminine göre yağmurlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul geçen gece gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Dün gece de sağanak yağış yerini şimşeklere bıraktı. İstanbul'un her yerinde etkili olan şimşekler özellikle Sarıyer ve Fatih ilçeleri ile Boğaz'da etkili oldu. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporunda son dakika hava durumu bilgisi paylaşıldı. Dün geceden beri İstanbul'un belli başlı bölgelerinde hakim olan şimşekler özellikle Sarıyer, Çamlıca ve Eminönü'nde etkili oldu, şehri aydınlattı.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile İzmir ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana ve Osmaniye'nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli(30-50 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.