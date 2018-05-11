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Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! Yağmur sürecek mi? (11 Mayıs hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 07:55 | Son Güncelleme

Hafta sonu havalar nasıl olacak? Yağışlar ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bu sorulara yanıt geldi. Türkiye genelinde tüm hafta boyunca etkili olan sağanak yağışlar yerini güneşli havaya bırakıyor. Pazar günü itibariyle sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma ve cumartesi günleri için bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, bütün bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay’ın kuzeyi, Ordu, Elazığ ve Şırnak çevreleri ile gece saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay’ın kuzeyi, Ordu, Elazığ ve Şırnak çevreleri ile gece saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK TAHMİN

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.


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Meteoroloji hava durumu yağmur ne zaman bitecek 11 mayıs hava durumu

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