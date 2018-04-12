Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sisin yarın ve cumartesi sabah saatlerinde etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada, "Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde halen devam eden sisin, yarın öğlene kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar ise Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında zaman zaman yoğunluğunu artırarak etkili olmaya devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
HAVALAR NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Batı Karadeniz çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
YOĞUN SİS UYARISI
Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor
Okulda skandal! Öğretmen de bunu yaparsa...
Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum