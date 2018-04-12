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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu uyarısında, özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan sisle ilgili yeni tarih verildi.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sisin yarın ve cumartesi sabah saatlerinde etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada, "Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde halen devam eden sisin, yarın öğlene kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar ise Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında zaman zaman yoğunluğunu artırarak etkili olmaya devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

HAVALAR NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Batı Karadeniz çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

YOĞUN SİS UYARISI

Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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