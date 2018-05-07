Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre bugün; Türkiye'nin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle

sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. 5 GÜN DAHA SÜRMESİ BEKLENİYOR



Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; bazı bölgelerde daha şiddetli olmak üzere yurt genelinde 5 gün daha devam etmesi bekleniyor. YAĞIŞLAR NERELERDE ETKİLİ OLACAK?



Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor. Akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR



Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI



Bugün akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden görüş mesafesinde ve hava kalitesinde azalma, çamur yağması, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurularak dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor. EDİRNE °C, 26°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor. TEKİRDAĞ °C, 19°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 24°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 23°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 23°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 28°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 24°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 20°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 28°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 19°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 18°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KAYSERİ °C, 24°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 23°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar bölge genelinde, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. SİNOP °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren Samsun ve Çorum çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. RİZE °C, 22°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 26°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren batısı ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerine kadar bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor. AĞRI °C, 20°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. MALATYA °C, 24°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 18°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerine kadar bölge genelinde toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 26°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. GAZİANTEP °C, 26°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN °C, 22°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 29°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLERDE HAVA Fırtına beklenmiyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve yer çok bulutlu; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/s), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, ilk saatler güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.