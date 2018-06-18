Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Cuma gününe kadar sürecek

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Marmara'nın batı ve orta kesimleri 22 Haziran Cuma gününe kadar parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek. Cuma günü ise Marmara bölgesinin tamamı, Orta Karadeniz ve iç kısımları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin genelinde güneşli bir hava beklenirken sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE SON HAVA DURUMU



Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün sabah saatlerinde Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun ve Sivas çevreleri ile Muğla'nın iç, Antalya'nın doğu, Yozgat ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.