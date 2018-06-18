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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Cuma gününe kadar sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:43 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumu için son dakika uyarısı geldi. Son verilere göre, bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul'da bugün aralıklı olarak sağanak yağış tahmin ediliyor. Havaların Marmara'nın batı ve orta kesimlerinde cuma gününe kadar aralıklı yer yer yağışlı geçeceği belirtildi.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Cuma gününe kadar sürecek

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Marmara'nın batı ve orta kesimleri 22 Haziran Cuma gününe kadar parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek. Cuma günü ise Marmara bölgesinin tamamı, Orta Karadeniz ve iç kısımları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin genelinde güneşli bir hava beklenirken sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE SON HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün sabah saatlerinde Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun ve Sivas çevreleri ile Muğla'nın iç, Antalya'nın doğu, Yozgat ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.) 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.) 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bugün sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.) 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.) 26

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33


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