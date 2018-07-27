Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

Meteoroloji'den İ stanbul için son dakikqa yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki iki saatlik periyotta 15:00 ila 17:00 saatleri arasında İstanbul Avrupa Yakasında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/ m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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