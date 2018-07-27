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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji’den İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'nin elde ettiği hava durumu verilerine göre saat 15.00 ile 17.00 saatleri arasından gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Uyarıda, su baskınlarına karşı dikkatli olunması istenirken ufak çaplı dolu riskinin de olduğu belirtildi.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

Meteoroloji'den İ stanbul için son dakikqa yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki iki saatlik periyotta 15:00 ila 17:00 saatleri arasında İstanbul Avrupa Yakasında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/ m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji istanbul hava durumu yağmur saat

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