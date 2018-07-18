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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Saat verildi çok şiddetli sağanak yağmur geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 08:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde şiddetli sağanak yağış geliyor. Meteoroloji İstanbul için 10:00-16:00 saatler arasında yağmurun etkili olacağını belirtirken, vatandaşları ani sel baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Saat verildi çok şiddetli sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Sıcak havaların günlerdir etkisini gösterdiği başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinden bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacak. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün saat 10.00-16.00 arasında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olacağı öngörülüyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İstanbul meteoroloji radarının son görüntüsü...

ISTANBUL METEOROLOJİ RADAR

İSTANBUL YAGIS

İSTANBUL YAGMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzey ilçeleri ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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