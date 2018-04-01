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Meteoroloji'den son dakika hava tahmini: Yağmur, fırtına aynı anda geliyor! Son birkaç saat...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

Cumartesi güneşli bir güne uyanan Türkiye adeta yazı andıran bir gün yaşadı. Yurdun birçok bölgesinden güneşli havaya dair haberler gelirken vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre ise hava bugün kısa süre içinde değişecek. Fırtına ve yağmur etkili olacak...

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini: Yağmur, fırtına aynı anda geliyor! Son birkaç saat...

Güneşli hafta sonu geride kalıyor, bugün kendisini birden gösterecek olan fırtına ve yağmur için Meteoroloji tarafından son dakika uyarısı yayınlandı. Meteoroloji’den gelen haberlere göre Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki şehirlerin yanı sıra fırtına denizlerde de ciddi şekilde etkili olacak. Hava sıcaklıkları da bugünden itibaren ciddi şekilde düşecek. Bugün İstanbul’da 21 derece dolaylarında seyreden sıcaklıklar, yarın yeni haftanın ilk gününde 14 dereceye kadar düşecek.

MARMARA VE EGE İÇİN FIRTINA UYARISI!

Sözcü'nün haberine göre, Meteoroloji tarafından ayınlanan son dakika uyarısı şu şekilde; Bugün sabah saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden etkisini artırması beklenen rüzgarın, Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Trakya Kesimi ve Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİKKAT! AĞAÇ VE DİREK DEVRİLMELERİ…

Meteoroloji ayrıca fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da uyardı. Uyarıda; soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, vb. karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir, denildi.

6 İLA 12 DERECE ARASINDA SOĞUYACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kuzey Ege ile İzmir, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışla birlikte ülkemizin batı ve iç kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji istanbul sağanak yağış fırtına hava durumu

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