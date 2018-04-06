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Meteoroloji'den son dakika! İstanbul hava durumuyla ilgili son tahmin, hafta sonu plan yapacaklara müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 08:33 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu açıklaması! İstanbul hava durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan tahminlere göre hafta sonu özellikle pazar günü kentte kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyordu. Hafta sonu plan yapmak için bekleyen İstanbullular 'İstanbul'da hafta sonu yağmur var mı' sorusuna yanıt arıyordu, müjdeli haber ise bugün geldi.

Meteoroloji'den son dakika! İstanbul hava durumuyla ilgili son tahmin, hafta sonu plan yapacaklara müjde

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Haftasonu kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyurulan kentte, yağışlar yerini bulutlu havaya bırakacak. Hafta içinde bahar havası yaşayan İstanbullular, hafta sonunu daha serin geçirecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)

İstanbul'da 6 Nisan Cuma bugün kısmen güneşli bir hava var. Yer yer bulutlar kendini gösterse de hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükselecek.

istanbul hava durumu tahmini

ANKARA HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)

Ankara'da bugün güneş kendini iyiden iyiye ortaya çıkarıken, hafta sonuyla birlikte yerini bulutlu ve yağışlı havaya bırakıyor.

ankara hava durumu

İZMİR HAVA DURMU (5 GÜNLÜK)

Sıcak bir haftayı geride bırakan İzmir bugün ile birlikte bulutların etkisi altına giriyor. Bulutlu havaya rağmen sıcaklık 24 dereceyi bulacak.

izmir hava durumu

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