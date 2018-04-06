Meteoroloji'den son dakika! İstanbul hava durumuyla ilgili son tahmin, hafta sonu plan yapacaklara müjde

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Haftasonu kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyurulan kentte, yağışlar yerini bulutlu havaya bırakacak. Hafta içinde bahar havası yaşayan İstanbullular, hafta sonunu daha serin geçirecek.
İSTANBUL HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)
İstanbul'da 6 Nisan Cuma bugün kısmen güneşli bir hava var. Yer yer bulutlar kendini gösterse de hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükselecek.
ANKARA HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)
Ankara'da bugün güneş kendini iyiden iyiye ortaya çıkarıken, hafta sonuyla birlikte yerini bulutlu ve yağışlı havaya bırakıyor.
İZMİR HAVA DURMU (5 GÜNLÜK)
Sıcak bir haftayı geride bırakan İzmir bugün ile birlikte bulutların etkisi altına giriyor. Bulutlu havaya rağmen sıcaklık 24 dereceyi bulacak.
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