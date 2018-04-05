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Meteoroloji'den son dakika İstanbul uyarısı: Tarih verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. Bahar havası yaşanan şu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kötü haber gelirken, o tarihlerde İstanbul, kuvvetli yağışların etkisi altında kalacak.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ederken İstanbullulara kritik uyarı geldi. 7 Nisan Cumartesi ve 8 Nisan Pazar günü İstanbul'a kuvvetli yağışların olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların akşam saatine kadar etkili olacağı için vatandaşların bu saatlerde dikkatli olması konusunda uyarıldı.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdrülüğü'nce yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Yurtta yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus hadisesi, sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

İstanbul'da beklenen yağışlar 7 Nisan 2018'den itibaren başlayıp 8 Nisan 2018 günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini...

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Meteoroloji istanbul hava durumu sağanak yağış yağmur

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