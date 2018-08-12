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Meteoroloji'den son dakika kritik uyarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 00:57 | Son Güncelleme

Ordu'nun İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den son dakika kritik uyarı!

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10'uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, her iki ilçede de kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.

İkizce ve Çaybaşı ilçeleri çevresinde metrekareye saatte 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Son dakika kritik uyarı

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