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Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hava durumu nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada yurdun halen yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden sıcak havanın etkisi altında olduğu ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 9 derece üzerinden seyrettiği belirtildi. Bugün akşam saatlerinden ve yarın öğleden sonra yurdun büyük bir bölümünün Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına gireceğini ifade edilen açıklamada, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği uyarısında bulunuldu.

YAĞMUR

ZİRAAİ DON UYARISI YAPILDI

Mevsim normallerinin 5 ile 9 derece üzerinden seyreden hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece azalacağı belirtilerek vatandaşların ziraai don olayına karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

yağmur

İHA

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