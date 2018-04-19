Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada yurdun halen yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden sıcak havanın etkisi altında olduğu ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 9 derece üzerinden seyrettiği belirtildi. Bugün akşam saatlerinden ve yarın öğleden sonra yurdun büyük bir bölümünün Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına gireceğini ifade edilen açıklamada, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği uyarısında bulunuldu.
ZİRAAİ DON UYARISI YAPILDI
Mevsim normallerinin 5 ile 9 derece üzerinden seyreden hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece azalacağı belirtilerek vatandaşların ziraai don olayına karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
İHA
Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!
HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
18 ayda mankenlerden daha zayıf hale geldi!
Avusturya'dan skandal hamle!
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum