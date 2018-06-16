Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 29
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 27
Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33
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