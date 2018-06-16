HABER

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Meteoroloji, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların; Rize, Artvin`in kuzey ilçeleri, Antalya, Burdur, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu, Düzce, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 27

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

PARTNERBöylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...Böylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...
TSK'dan son dakika Kandil açıklamasıTSK'dan son dakika Kandil açıklaması
Halk otobüsünde korkunç ölüm Halk otobüsünde korkunç ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış hava durumu İstanbul hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Sakarya'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Sakarya'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili açıklama!

TSK'dan son dakika Kandil açıklaması

TSK'dan son dakika Kandil açıklaması

Halk otobüsünde korkunç ölüm

Halk otobüsünde korkunç ölüm

Ahmet Hakan: Kasetle masetle saldırma planları yapmayın!

Ahmet Hakan: Kasetle masetle saldırma planları yapmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.