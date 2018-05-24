HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:13 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini açıkladı. Yağışların İstanbul ve İzmir'de Pazar günü sona ereceği açıklanırken, Ankara'da ise önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Yurdumuz iç ve doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlara ilave olarak yarından itibaren batı bölgelerimiz üzerinde konuşlanacak olan alçak merkez ve atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle önümüzdeki bir hafta boyunca yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri; iç ve batı bölgeler ağırlıklı, önümüzdeki hafta içi Pazartesiden Cumaya kadar yine iç bölgeler ile doğu bölgeler ağırlıklı gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Yurdumuzun yarından itibaren hat bölgelerimizden başlayarak yeni yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilirken yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz’in ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

26 Mayıs Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimi ile Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. 27 Mayıs Pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların önümüzdeki hafta içi Pazartesiden Cumaya kadar yine iç bölgeler ile doğu bölgeler ağırlıklı gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günü tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların iç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Manisa, Denizli, Muğla ile İzmir. Aydın illerimizin iç kesimlerinde) BM. Akdeniz'in iç kesimlerinde /Isparta, Burdur ve Antalya.= iç kesimleri/Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek, ani sel, su baskın, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ DUYURDU: 3 BÜYÜK İLİMİZE KÖTÜ HABER

Ankara, İstanbul ve İzmir de önümüzdeki üç gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların İstanbul ve İzmir’de Pazar günü sona ereceği, Ankara'da önümüzdeki hafta boyunca görülmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında yurdumuzda etkili olacak yağışlı sisteme rağmen önemli bir değişiklik olmayarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
Sivas'ta keneden 1'i çocuk, 2 ölüm (2)Sivas'ta keneden 1'i çocuk, 2 ölüm (2)
Ek fotoğraflar // Muharrem İnce'den Cerrahpaşa Tıp Fakültesine ziyaretEk fotoğraflar // Muharrem İnce'den Cerrahpaşa Tıp Fakültesine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak yağış istanbul Ankara izmir meteoroloji son dakika uyarısı hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

İlginizi Çekebilir

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yeni bir son dakika haberine göre Ankara'da yağmur yağdığı süre boyunca belediyenin can kurtaranları görevde olacak yüzmeyi bilmeyen vatandaşlar için.
bereket yağmurları bunlar..yazın 3 ay boyunca bu suyu içip kullanacağız..
Diğer Haberler
Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Ofis basan kızlar terör estirdi!

Ofis basan kızlar terör estirdi!

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Bülent Arınç bana iş teklif etti'

'Bülent Arınç bana iş teklif etti'

Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan dolar yorumu: Zam gelmiyor bize ne dolar fiyatından

Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan dolar yorumu: Zam gelmiyor bize ne dolar fiyatından

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.