Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Yurdumuz iç ve doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlara ilave olarak yarından itibaren batı bölgelerimiz üzerinde konuşlanacak olan alçak merkez ve atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle önümüzdeki bir hafta boyunca yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri; iç ve batı bölgeler ağırlıklı, önümüzdeki hafta içi Pazartesiden Cumaya kadar yine iç bölgeler ile doğu bölgeler ağırlıklı gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Yurdumuzun yarından itibaren hat bölgelerimizden başlayarak yeni yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilirken yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz’in ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

26 Mayıs Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimi ile Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. 27 Mayıs Pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların önümüzdeki hafta içi Pazartesiden Cumaya kadar yine iç bölgeler ile doğu bölgeler ağırlıklı gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günü tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların iç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Manisa, Denizli, Muğla ile İzmir. Aydın illerimizin iç kesimlerinde) BM. Akdeniz'in iç kesimlerinde /Isparta, Burdur ve Antalya.= iç kesimleri/Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek, ani sel, su baskın, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.