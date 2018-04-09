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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul hava durumuna dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Meteoroloji, hava durumuna ilişkin son dakika bir uyarıda bulundu. Hava durumu raporuna göre, bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul hava durumu raporuna göre, bugün (9 Nisan 2018 Pazartesi) parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yarın (10 Nisan 2018 Salı) hava sıcaklığı 20 dereceyi bulacak. Ankara'da ise hava yer yer gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçerken, İzmir'de çok bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji tahmini ve il il hava durumu raporu haberimizde.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul hava durumuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre yurdun büyük bölümü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacak. Yarından itibaren İstanbul hava durumunda ve yurdun batı kesimde güneşli hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul hava durumuna ilişkin gelen son güncel bilgiye göre, yarın hava sıcaklığı 20 derece olacak. Çarşamba günü sıcaklığın 22 dereceye ulaşacağı İstanbul’da bu hafta bahar havası yaşanması bekleniyor. Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminleri ve güncel gelişmeler mynet.com'da.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'den-son-dakika-uyarısı!-İstanbul’da-bugün-hava-durumuna-dikkat1

METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre: bugün (Pazartesi) Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken; rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz ve Malatya çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul’da bugün hava durumuna dikkat

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) Bilecik çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C
parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KUTAHYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) bölge geneli ile yarın (Salı)doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda

ADANA °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu bugün (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazartesi) bölge geneli ile yarın (Salı)güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİSEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bugün (pazartesi) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevreleri ile bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Malatya çevrelerinde güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile yarın (Salı) batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Pazartesi) batısında guneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KİLİS °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji hava durumu istanbul Ankara izmir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Diyanet cevap versin!geleceği allahtan başka bilen yoktur.Meteoroloji nin tahminlerine inanmak caizmidir.?Yağmur duasına çıkmadan yağmur yağarmı?
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