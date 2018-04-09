Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul hava durumuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre yurdun büyük bölümü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacak. Yarından itibaren İstanbul hava durumunda ve yurdun batı kesimde güneşli hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul hava durumuna ilişkin gelen son güncel bilgiye göre, yarın hava sıcaklığı 20 derece olacak. Çarşamba günü sıcaklığın 22 dereceye ulaşacağı İstanbul’da bu hafta bahar havası yaşanması bekleniyor. Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminleri ve güncel gelişmeler mynet.com'da.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU



METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU



Yapılan son değerlendirmelere göre: bugün (Pazartesi) Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.