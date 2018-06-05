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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! (5 Haziran hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 07:26 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son verilerine göre, haziran ayı ile birlikte gelen sıcak hava bu hafta kendini sağanak yağışa bırakacak. Özellikle bugün yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika hava durumuna göre ise bugünden başlayarak yurdun büyük bir bölümü cumaya kadar sağanak yağışın etkisi altında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika olarak duyurduğu verilere göre; İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarılarının yanında diğer kentlerimizde de yağış uyarısı verdi.

İSTANBUL DAHİL, TÜM YURTTA SAĞANAK

Bugün başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek. Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi kapalı, Karadeniz'in orta kesimleri güneşli olacak.


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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu 5 haziran hava durumu İstanbul hava durumu

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