Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! (5 Haziran hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika olarak duyurduğu verilere göre; İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarılarının yanında diğer kentlerimizde de yağış uyarısı verdi.

İSTANBUL DAHİL, TÜM YURTTA SAĞANAK



Bugün başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek. Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi kapalı, Karadeniz'in orta kesimleri güneşli olacak.



