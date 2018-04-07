Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması! Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerin çok bulutlu, Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri ile Bursa'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
7 MART CUMARTESİ BUGÜN BAZI İLLERDEKİ HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimi, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu
Erzurum: Az bulutlu ve açık 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27
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