Meteoroloji'den son tahminler geldi! İstanbul için 4 günlük hava tahmini! Salı günü sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgenin Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İSTANBUL İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜNLÜK HAVA SICAKLIĞI

İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu 31 derece olacağı tahmin edilen sıcaklıklar önümüzdeki 4 gün için de şöyle olacak:

İSTANBUL CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve 32 derece seviyelerinde seyredecek

İSTANBUL PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve 31 derece seviyelerinde seyredecek

İSTANBUL PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

Çok bulutlu ve 32 derece seviyelerinde seyredecek

İSTANBUL SALI GÜNÜ HAVA DURUMU

Gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklık 32 derece seviyelerinde seyredecek

TÜRKİYE İÇİN 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ



