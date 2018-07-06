Meteoroloji'den son tahminler geldi! İstanbul için 4 günlük hava tahmini! Salı günü sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgenin Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu 31 derece olacağı tahmin edilen sıcaklıklar önümüzdeki 4 gün için de şöyle olacak:
Az bulutlu ve 32 derece seviyelerinde seyredecek
Az bulutlu ve 31 derece seviyelerinde seyredecek
Çok bulutlu ve 32 derece seviyelerinde seyredecek
Gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklık 32 derece seviyelerinde seyredecek
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