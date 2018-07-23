Meteoroloji'den Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı!

eteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Kırklareli'de (21-75 kilogram/metrekare), Edirne ve Tekirdağ'da (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü yağış olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Tekirdağ'da gece yarısı başlayacak yağışlar yarın 18.00'e kadar, Kırklareli ve Edirne'de ise akşam saatlerinde başlayacak yağışlar yarın 19.00'a kadar sürebileceği ifade edildi.

TEDBİRLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARI

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

GECE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede beklenen yağışın, gece saatlerinden başlayarak yarın akşam saatlerine kadar etkisini hissettireceği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

ÇORLU'YU DOLU VURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğünce dolu, sağanak yağmur ve şiddetli fırtına uyarısı yaptığı bölgeler arasında yer alan Çorlu’da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Dolu ve ardından başlayan yağmur cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi. İstanbul’un sınır komşusu olan Çorlu’da etkili olan dolu yağışı ve sağanak yağmurun İstanbul’un kapısını çalabileceği kaydedildi.

