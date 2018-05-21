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Meteoroloji dün Ankara'daki yağış oranlarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Ankara'da hayatı adeta felç eden yağışa dair 'yağış oranları'nı açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Ankara'da hayatı adeta felç eden yağışa dair 'yağış oranları'nı açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Ankara'da 24'te ölçülen yağışlar: Kalecik ilçesinde ölçülen toplam yağış 53,7 kg/m2, Çankaya'da 33,8 kg/m2 iken, Şereflikoçhisar'da 0,2 kg/m2 yağış ölçüldü."

GÖRKÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Su basan alt geçit

Kurtarma çalışmaları

Anakara'dan sel görüntüleri
ANKARA (DHA)

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