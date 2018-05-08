Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

9 Mayıs Çarşamba: Çarşamba günü İstanbul’da sağanak yağmur beklenirken, en yüksek sıcaklık 20, en düşük sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 88-94 arasında. Rüzgar saatte 17 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

8 Mayıs Salı: Sabah saatlerinde sağanak yağmur etkisini göstermesi beklenirken, akşam 18:00’den sonra gökyüzü açılıyor. Sıcaklık sabah saatlerinde 16-18 derece, öğle saatlerinde 19-20 derece, akşam saatlerinde ise 17-18 derece olması bekleniliyor. Nem oranı yüzde 83-92 arasında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs 2018’de İstanbul’da sıcaklık verilerini açıkladı. Kurumun yaptığı resmi açıklamaya göre, sıcaklık verileri mevsim normallerinde devam ederken, Salı günü sağanak yağmur büyük şehirde etkisini göstermeye devam ediyor. 5 günlük verilere bakıldığında sağanak yağmur, Cumartesi günü sona eriyor. İşte 8 Mayıs – 12 Mayıs sıcaklık verileri…

HAFTASONU NEM ORANI ÇOK YÜKSEK OLACAK



Uzmanlar İstanbul'da cuma ve hafta sonu nem çok yüksek olacağını söyleyerek, astım ve kalp hastaları yüksek nemden olumsuz etkilenebiliceği yönünde uyarıda bulundu.

11 Mayıs Cuma: Sağanak yağmur, Cuma günü de etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji’nin verilerine göre bu haftanın son yağmuru Cuma günü yağacak. Sıcaklı 15-21 derece arasında. Nem oranı yüzde 78-95. Rüzgar saatte 22 km hızında esmesi tahmin ediliyor.

12 Mayıs Cumartesi: Hafta sonu yağmur etkisini kaybederken, gökyüzü kapalı. Sıcaklık 5 günlük verilerde en yüksek dereceye çıkıyor: Gündüz sıcaklık 22 derece olurken, akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 59-96 arasında. Rüzgar saatte 22 km hızında esiyor.

