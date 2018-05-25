Meteoroloji İstanbul'da hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını açıkladı! Günlerce sürecek yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmini verilerine göre ülke genelinde yoğun yağış bekleniyor. Yağışların haftasonu etkisini arttırmas bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm ülke genelinin günlerce yağış alacağı bekleniyor.
Meteoroloji’nin tahminlerine göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz, Malatya hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya’nın güney kesimleri, Konya, Karaman, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yayınlanan uyarı şu şekilde; Yurdumuzun doğu bölgelerinde önümüzdeki 1 hafta boyunca her gün genellikle öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) Cuma (25.05.2018) gününe kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava sıcaklığının İstanbul'da 26 Mayıs Cumartesi, gün içerinde 24-25 derece civarlarında seyretmesi bekleniyor. Gökgürültülü ve sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının İstanbul'da 27 Mayıs Pazar, gün içerisinde 20-24 derece ortalamalarında seyretmesi bekleniyor. Gökgürültülü ve sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının İstanbul'da 28 Mayıs Pazartesi, gün içerisinde 19-25 derece ortalamalarında seyretmesi bekleniyor. Gökgürültülü ve sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının İstanbul'da 29 Mayıs Salı, gün içerisinde 13-23 derece ortalamalarında seyretmesi bekleniyor. Gökgürültülü ve sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının İstanbul'da 30 Mayıs Çarşamba, gün içerisinde 12-23 derece ortalamalarında seyretmesi bekleniyor. Gökgürültülü ve sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, iç ve güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi ve doğusu yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Balıkesir'in güneydoğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğu çevreleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye ile Antalya ve Burdur'un batı kesimlerinin (Elmalı, Korkuteli, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Gölhisar, Çavdır, Altınyayla) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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