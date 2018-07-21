Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu verileri paylaşıldı.

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak dalgasının Marmara'yı terk etmesinin ardından hava sıcaklıkları daha da artmaya başladı. Haftasonu artacak sıcaklıklar İstanbul'da pazartesi günü rekor seviyeye ulaşacak.

Salı gününden sonra ise hava sıcaklığı 4 derece birden düşerek İstanbullulara az da olsa biraz nefes aldıracak.

22 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU VE HAVA SICAKLIĞI

İstanbul'da pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 32 derece, hissedilen sıcaklık ise 36 derece civarında olacak.

23 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU VE HAVA SICAKLIĞI

İstanbul'da pazartesi günü güneşli olacak. Hava sıcaklığı 34 derece, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi bulacak.

24 TEMMUZ SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU VE HAVA SICAKLIĞI

İstanbul'da salı günü hava bulutlu olacak. Hava sıcaklığı bir kaç derece düşerek 30 derece, hissedilen sıcaklık ise 34 derece civarında olacak.



