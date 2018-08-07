Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yarından itibaren Marmara’nın kuzeybatısı ile Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklarda hissedilir derecede bir düşüş beklenmiyor. Yağışın Perşembe gününden itibaren Karadeniz Bölgesinin kuzeydoğusunda etkisini sürdüreceği ve yurdu terk etmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesinde sıcaklıklar 30 derece civarında, Karadeniz’de ise 28 derece olması tahmin ediliyor.
İstanbul’da Çarşamba günü gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının 32, hissedilen sıcaklığın ise 34 derece olacağı belirtiliyor.
İstanbul'da 9 Ağustos Perşembe günü havanın parçalı bulutlu ve 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklığın ise 31 derece olması bekliyor.
Diğer illerde hava durumu şu şekilde;
Ankara: 31 derece;
İzmir: 36 derece;
Sinop: 30 derece;
Trabzon: 27 derece;
Diyarbakır:41 derece
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