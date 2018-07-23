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Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! Rekora koşan sıcaklıklar 24 Temmuz Salı günü 4 derece birden düşecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu haftaya ilişkin hava tahmin raporu açıklandı. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu hafta sağanak yağış etkili olacak ve sıcaklıklar bir kaç derece düşecek. Salı günü 30 derece olacak hava sıcaklığı çarşamba günü daha da düşerek 28 dereceyi gösterecek. İstanbul'da sağanak yağış cumartesi gününe kadar devam edecek. Öte yandan dolu yağışı, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! Rekora koşan sıcaklıklar 24 Temmuz Salı günü 4 derece birden düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu verileri paylaşıldı.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. 34 dereceyi bulan sıcaklık 36 derece civarında hissedildi. Öte yandan nefes aldıracak haberi Meteoroloji verdi.

KAVURUCU SICAKLAR MARMARA'YI TERK EDİYOR

İstanbul'u etkisi altına alan kavurucu sıcaklar Marmara'yı terk ediyor. Hava sıcaklıkları 23 Temmuz Salı gününden itibaren 4-5 derece birden düşüyor. Salı günü itibari ile İstanbul gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir havanın etkisine girecek. Yağışlar cuma gününe kadar sürecek.

METEOROLOJİ'DEN DOLU YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji tarafından Marmara'da ve İstanbul'da etkili olacak sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını ve dolu yağışına karşı önlem alınması konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteoroli'nin açıklaması şu şekilde;

“Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1,5 saat süresince (14.00-15.30 TSİ) İstanbul’un Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

24 TEMMUZ SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU VE HAVA SICAKLIĞI

İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava çoğunlukla bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı bir kaç derece düşerek 30 derece, hissedilen sıcaklık ise 34 derece civarında olacak.

İstanbul'da salı günü hava durumu nasıl olacak?

25 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU VE HAVA SICAKLIĞI

İstanbul'da 25 Temmuz Çarşamba günü hava çoğunlukla bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı 28 derece, hissedilen sıcaklık ise 32 derece civarında olacak.

İstanbul'da çarşamba günü hava durumu nasıl olacak?

26 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU VE HAVA SICAKLIĞI

İstanbul'da 26 Temmuz Perşembe günü hava parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı 29 derece, hissedilen sıcaklık ise 34 derece civarında olacak.

İstanbul'da perşembe günü hava durumu nasıl olacak?

27 TEMMUZ CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU VE HAVA SICAKLIĞI

İstanbul'da 27 Temmuz Cuma günü hava parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı 29 derece, hissedilen sıcaklık ise 35 derece civarında olacak.

İstanbul'da cuma günü hava durumu nasıl olacak?

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