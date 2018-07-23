Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! Rekora koşan sıcaklıklar 24 Temmuz Salı günü 4 derece birden düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu verileri paylaşıldı.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. 34 dereceyi bulan sıcaklık 36 derece civarında hissedildi. Öte yandan nefes aldıracak haberi Meteoroloji verdi.

KAVURUCU SICAKLAR MARMARA'YI TERK EDİYOR

İstanbul'u etkisi altına alan kavurucu sıcaklar Marmara'yı terk ediyor. Hava sıcaklıkları 23 Temmuz Salı gününden itibaren 4-5 derece birden düşüyor. Salı günü itibari ile İstanbul gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir havanın etkisine girecek. Yağışlar cuma gününe kadar sürecek.

METEOROLOJİ'DEN DOLU YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji tarafından Marmara'da ve İstanbul'da etkili olacak sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını ve dolu yağışına karşı önlem alınması konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteoroli'nin açıklaması şu şekilde;

“Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1,5 saat süresince (14.00-15.30 TSİ) İstanbul’un Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”