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Meteoroloji İstanbul için uyardı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 00:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji mühendisi Abdullah Kahraman, bugün Marmara genelinde, İstanbul'u da kapsayan bir alanda, süper hücreli fırtına ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışının meydana gelebileceğini belirterek vatandaşları uyardı. İşte İstanbul hava durumu...

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin bugün Orta Akdeniz ve Balkanlar'dan gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini duyurdu. Meteoroloji mühendisi Abdullah Kahraman ise süper fırtına olarak nitelendirilen sistemin İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışına neden olabileceğini söyleyerek, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların Trakya'da, çarşamba günü ise Marmara’nın batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar (Trakya ve Marmara Bölgesinde) etkili olmaya devam etmesinin beklendiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı tahmin edildiğinden, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'u etkisi altına alacak yağışların saat 12:00'da başlaması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU UYARISI

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Abdullah Kahraman ise İstanbulluları uyararak yüksek nem ve düşey sıcaklık profilinin Marmara genelinde gök gürültünü fırtınalara neden olabileceğini söyledi.

SÜPER HÜCRELİ FIRTINA OLUŞUMU

Süper hücreli fırtına olasılığının ihtimal dahilinde olduğunu ve bunun da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ceviz büyüklüğünde dolu yağışına neden olabileceğini söyleyen Kahraman, hortum ihtimalinin ise zayıf olduğunu kaydetti.

ŞEN: KORKULACAK DURUM YOK

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Kahraman'ın aksine korkulacak bir durum olmadığını, İstanbul'da yağışlar olabileceğini ancak dolu yağışının fındık büyüklüğünde olacağını söyledi. İşte Şen'in Twitter paylaşımları;

GEÇEN YIL BÜYÜK HASARA NEDEN OLMUŞTU

İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle megakentte trafik durma noktasına gelmiş, binlerce araçta ve binalarda ciddi hasarlar oluşmuş, hava trafiğinde de aksamalar meydana gelmişti.

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre (İngilizce: Supercell), atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

Süper hücre "Az Yağışlı" (Low-precipitation: LP), "Klasik" (Classic), "Bol Yağışlı" (High-precipitation: HP) olmak üzere üç çeşittir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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