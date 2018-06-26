Meteoroloji İstanbul için uyardı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin bugün Orta Akdeniz ve Balkanlar'dan gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini duyurdu. Meteoroloji mühendisi Abdullah Kahraman ise süper fırtına olarak nitelendirilen sistemin İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışına neden olabileceğini söyleyerek, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların Trakya'da, çarşamba günü ise Marmara’nın batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar (Trakya ve Marmara Bölgesinde) etkili olmaya devam etmesinin beklendiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı tahmin edildiğinden, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının gerektiği vurgulandı.