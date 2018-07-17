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Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 23:57 | Son Güncelleme

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Silivri'de akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarının ardından akşam saatlerinde Silivri'de kısa süreli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi.

Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanları tercih etti. Öte yandan TEM otoyolunda sürücüler yağış nedeniyle kontrollü olarak ilerledi.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (18.07.2018) İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya, Çatalca, Arnavutköy, Silivri çevreleri, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor." ifadesine yer verilmişti.

(DHA)


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