Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

İstanbul'da Valilik ve AKOM'un uyarılarının ardından, Meteoroloji'den de son dakika uyarısı gelmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada saat 17.00-22:00 arası için de kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı.

AVCILAR'DA VE HADIMKÖY'DE DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

Saat 16.30 itibari ile Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışının başladığı öğrenildi.

ANİ SEL, SU BASKINI, DOLU YAĞIŞI VE YILDIRIM'A DİKKAT

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARMIŞTI

Valiliğin twitter adresinden yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın İstanbul'da etkili olacağı duyurulmuştu.

Valilikten yapılan açıklamada; "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

AKOM'DAN UYARI: GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM İstanbul’da bugün beklenen şiddetli dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada Özel araçların doludan zarar görmesini engellemek için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.