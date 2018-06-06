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Meteoroloji saat verdi! İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 09:31 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika açıklama geldi. Hava durumuna ait son verilere göre İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak sorusunun cevabı belli oldu. Meteoroloji İstanbulluları öğleden sonrası için uyardı. İşte İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara ve bölgelerimizde hava durumuna ait son dakika bilgiler...

Meteoroloji saat verdi! İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin

Yaz mevsiminin bir kendini gösterip bir kaybolduğu İstanbul'da bugün yine yağmur var... Meteoroloji dünden beri uyarı yapıyor son dakika açıklama ise bugün geldi.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış görülecek. İstanbul'da ise öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İZMİR VE ANKARA HAVA DURUMU

İzmir'de gün içinde en düşük sıcaklık 21 derece. Ankara'da ise bugün yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın, Sinop ve İnebolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı kesimi ile iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden sonra Çanakkale dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu,sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dün de bu haberi yaptınız yağmadı tutarsa bugün için tekrar paylaşıyorsunuz. Ama kafanızı dışarı çıkarıp bi baksanız yağmayacağını kendinizde anlarsınız... :))
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