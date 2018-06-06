Meteoroloji saat verdi! İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin

Yaz mevsiminin bir kendini gösterip bir kaybolduğu İstanbul'da bugün yine yağmur var... Meteoroloji dünden beri uyarı yapıyor son dakika açıklama ise bugün geldi.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış görülecek. İstanbul'da ise öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İZMİR VE ANKARA HAVA DURUMU

İzmir'de gün içinde en düşük sıcaklık 21 derece. Ankara'da ise bugün yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın, Sinop ve İnebolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.