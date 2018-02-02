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Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı! 2 Şubat 2018 hava durumu raporu

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 09:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da bu sabah fırtına hakim. Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna göre; Yurdun bazı kesimlerinde sıcaklık artarken bazı kesimlerinde fırtına görülüyor. İşte Meteoroloji'nin son dakika olarak yayınladığı 2 Şubat 2018 hava durumu raporu ve tüm detaylar...

Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı! 2 Şubat 2018 hava durumu raporu

Meteoroloji'den gelen son bilgiye göre; 2 Şubat 2018 Cuma hava durumu belli oldu. Yurdun bazı kesimlerinde sıcaklık artarken bazı kesimlerinde fırtına görülüyor. İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporu;

Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu,

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı,

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı,

Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu fırtına istanbul İstanbul hava durumu

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