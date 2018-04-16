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Meteoroloji son dakika! İstanbul hava durumu için yeni uyarı: Yağmur geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 08:26 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi. Havaların ısınmasının ardından güneşli bir haftayı geride bırakan vatandaşlar 'İstanbul hava durumu nasıl' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM)gelen son hava durumu raporunda 17 Nisan Salı yarın İstanbul ve çevresinde yağışlı bir havanın görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji son dakika! İstanbul hava durumu için yeni uyarı: Yağmur geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM)gelen son hava durumu raporunda sıcak bir havayı geride bırak İstanbul'da 17 Nisan Salı yarın yağmurlu bir havanın olması bekleniyor. Hafta başından itibaren Marmara bölgesinde kapalı bir hava hakim olacak. 18 Nisan Çarşamba günü ise İstanbul genelinde puslu bir hava etkili olacak. 20 Nisan Cuma günü ise yine Marmara da sağanak yağış bekleniyor. Peki ülke geneilinde hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika gelişmeleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAVA TAHMİNİ (HARİTALI)

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İL İL HAVA DURMU RAPORU

MARMARA

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 24°C

Az bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

K.MARAŞ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

TUNCELİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınaya yakın rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), ilk saatler 5 ila 7 (40-60 km/sa), güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi 3,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla güney yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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