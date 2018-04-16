Meteoroloji son dakika! İstanbul hava durumu için yeni uyarı: Yağmur geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM)gelen son hava durumu raporunda sıcak bir havayı geride bırak İstanbul'da 17 Nisan Salı yarın yağmurlu bir havanın olması bekleniyor. Hafta başından itibaren Marmara bölgesinde kapalı bir hava hakim olacak. 18 Nisan Çarşamba günü ise İstanbul genelinde puslu bir hava etkili olacak. 20 Nisan Cuma günü ise yine Marmara da sağanak yağış bekleniyor. Peki ülke geneilinde hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika gelişmeleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.