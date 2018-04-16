Meteoroloji son dakika! İstanbul hava durumu için yeni uyarı: Yağmur geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM)gelen son hava durumu raporunda sıcak bir havayı geride bırak İstanbul'da 17 Nisan Salı yarın yağmurlu bir havanın olması bekleniyor. Hafta başından itibaren Marmara bölgesinde kapalı bir hava hakim olacak. 18 Nisan Çarşamba günü ise İstanbul genelinde puslu bir hava etkili olacak. 20 Nisan Cuma günü ise yine Marmara da sağanak yağış bekleniyor. Peki ülke geneilinde hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika gelişmeleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
HAVA TAHMİNİ (HARİTALI)
İL İL HAVA DURMU RAPORU
MARMARA
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 24°C
Az bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
K.MARAŞ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
TUNCELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtınaya yakın rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), ilk saatler 5 ila 7 (40-60 km/sa), güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi 3,0m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla güney yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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