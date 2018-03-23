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Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak! İşte İstanbul'un son hava durumu raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 09:46 | Son Güncelleme

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul ve İzmir'de toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Son dakika habere göre, bugün Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri ve güncel gelişmeler haberimizde.

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporuna ilişkin Meteoroloji'den açıklama geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah araçlarının çamurla kaplı olduğunu görenler araçlarını kendi imkanlarıyla temizlerken kimileri ise oto yıkamacılarının yolunu tuttu. Sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşandığını söyleyen bir oto yıkamacı ise "Çok müşteri geldi Allah'a şükürler olsun. Sabahtan beri 20-25 müşteri geldi" dedi.

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İZMİR'DE TOZ TAŞINMASI

İzmir'de de dünden bu yana etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu kente bıraktı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan İzmirliler, lodoslu havada araçlarının üzerini yoğun bir tozla kaplı olduğunu gördü. Vatandaşlar, araçlarının camlarını temizledikten sonra yola çıkarken esnaf da vitrinlerini silerek işe başladı. Kentte hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma olduğu gözlemlendi.

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BUGÜN HAVALAR NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı bölgelerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına ineceği diğer yerlerde değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, iç ve batı kesimlerde kuvvetli, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yağmurlu 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

Ankara-İstanbul yolunda korkunç kaza! Ankara-İstanbul yolunda korkunç kaza!
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Meteoroloji istanbul Ankara izmir hava durumu

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