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Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan toz geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 01:48 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, batıyı etkisi altına alacak 'toz taşınımı' bugün sabah saatlerinden itibaren yurda geliyor. Peki bu toz kaç gün devam edecek, hava bu hafta nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan toz geliyor!

Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtının yanı sıra bugün sabah saatlerinde Kuzey Afrika'dan 'toz' geliyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Afrika'dan gelen toz pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'i geceye kadar etkisi altına alacak. Meteoroloji yaptığı uyarıda ulaşımda yaşanacak sıkıntılara da dikkat çekti.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Yarın sabaha dikkat!Meteoroloji uyardı: Yarın sabaha dikkat!
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Anahtar Kelimeler:
Meteroloji hava durumu toz Kuzey Afrika Türkiye

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