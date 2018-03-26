Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan toz geliyor!

Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtının yanı sıra bugün sabah saatlerinde Kuzey Afrika'dan 'toz' geliyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Afrika'dan gelen toz pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'i geceye kadar etkisi altına alacak. Meteoroloji yaptığı uyarıda ulaşımda yaşanacak sıkıntılara da dikkat çekti.
BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR
Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
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