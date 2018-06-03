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Meteoroloji uyardı: Salı gününe dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

Haziranla birlikte gelen sıcak hava bu hafta kendini sağanak yağışa bırakacak. Özellikle salı günü yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji uyardı: Salı gününe dikkat

İstanbul'da hafta sonu güneşli hava etkili oldu. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olsa da yurdun çoğu bölgesinde güneşli hava etkisini gösteriyordu.

Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumuna göre ise salı günününden başlayarak yurdun büyük bir bölümü cumaya kadar sağanak yağışın etkisi altında olacak.

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SICAKLIK EN YÜKSEK 28 DERECE

Meteoroloji hava durumu tahmin haritalarına göre pazartesi Marmara'nın batısında gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul bölgesinde hava kapalı olacak. Sıcaklık en yüksek 28 derece olarak ölçülecek. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Ege'nin iç bölgeleri ve İç Anadolu Bölgesi'nde güneşli hava görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gürü gürültülü yağış beklenirken Doğu Karadeniz Bölgesinde ise hava kapalı olacak.

SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Salı günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek.

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Salı günü Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi kapalı, Karadeniz'in orta kesimleri güneşli olacak.

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