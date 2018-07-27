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Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış başladı. Özellikle Anadolu yakasında fındık büyüklüğünde dolu yağışının etkili olduğu bildirildi.

Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu

Meteorolojinin uyarılarının ardından şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu. Anadolu yakasında Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar civarında fındık büyüklüğünde dolu yağışının etkili olduğu bildirildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki iki saatlik periyotta 15:00 ila 17:00 saatleri arasında İstanbul Avrupa Yakasında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/ m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TEM'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde araçlar yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte yoğunluk oluştu. Gaziosmanpaşa'da yağmurla birlikte zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.

BAĞCILAR'DA 3 ARAÇ KAZA YAPTI

Bağcılar'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Başakşehir yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAYRAMPAŞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bayrampaşa'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.

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