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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 21:09 | Son Güncelleme

İstanbul'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Çatalca'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı. Silivri'de de dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Art arda çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası'nda etkili olan şiddetli yağışın kent geneline yayılması bekleniyor.

Çatalca'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı. Silivri'de de dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. İlçede dün akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kınalı Mevkii'nde evlerin üzerine ağaç devrildi. Bazı evlerin bahçesi sular altında kaldı. İtfaiye ekiplerince evlerden su tahliyesi yapıldı.

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ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası'nda gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile gökyüzünün aydınlanması objektiflere yansıdı.

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METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarmıştı.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yapılan son değerlendirmeler ve Meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 3 saat içerisinde (21.20-00.30 TSİ) İstanbul genelinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

SİLİVRİ'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Silivri'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı.

Bazı vatandaşların sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Sürücüler ise su içinde güçlükle ilerledi.

İstanbul için 4 günlük hava tahmini

ÇORLU'YU DOLU VURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğünce dolu, sağanak yağmur ve şiddetli fırtına uyarısı yaptığı bölgeler arasında yer alan Çorlu’da dün akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu ve ardından başlayan yağmur cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Böyle meteorolojinin içine edeyim geçen sefer kıyamet kopardılar dolu geliyor diye birşey olmadı şimdi ortalık karıştı iş işten geçtikten sonra dolu yağışı var. Yapma ya kafamıza yağınca zaten haberimiz oluyor sağolun :)
ne zaman dolu gece yağmış bu meteoloji kafayı yemiş sıcak geçmiş başına bunların
BEDELLİ YASASINDAKİ TARİHİN 31.12.1994 OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ TECİLİMİZ BİTTİ.. @ifarukaksu @nejatkocer @SIRIN_UNAL @ekremcelebi4 @bekirkuvveterim @scakir20 @uguraydemir45 @corasalih
Bu sene yaz göremiyoruz doğru dürüst yahu!. Hayırlısı ne diyelim...
"Beklenen" derken?
neden hava durumları hatalı... eskiden daha doğru tespit yapılırdı...
şuan ki fırtına gibi
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