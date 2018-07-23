Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası'nda etkili olan şiddetli yağışın kent geneline yayılması bekleniyor.

Çatalca'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı. Silivri'de de dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. İlçede dün akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kınalı Mevkii'nde evlerin üzerine ağaç devrildi. Bazı evlerin bahçesi sular altında kaldı. İtfaiye ekiplerince evlerden su tahliyesi yapıldı.

ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası'nda gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile gökyüzünün aydınlanması objektiflere yansıdı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarmıştı.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yapılan son değerlendirmeler ve Meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 3 saat içerisinde (21.20-00.30 TSİ) İstanbul genelinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.