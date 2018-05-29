Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'u sağanak vurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir süren uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış başladı. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bir çok kişi ıslanmaktan kurtulamadı. Yağışın kent genelinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da Şiddetli Yağmur Etkili Oluyor

1 / 9 Şehri etkisi altına alan yağış bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Biranda bastıran yağmurdan korunmak isteyen vatandaşların koşarak kapalı mekanlara sığındığı görüldü.

2 / 9 KENT GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR Bazı vatandaşlar ise çantalarıyla kendilerini korumaya çalıştı. Özellikle Taksim ve Şişli'de etkisini gösteren yağmurun kent genelinde etkili olması bekleniyor.

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5 / 9 TAKSİM MEYDANI'DA YAĞMURA YAKALANANLARIN ZOR ANLARI Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

6 / 9 BİR ÇOK KİŞİ ISLANMAKTAN KURTULAMADI Bir çok kişi ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı kişiler duraklara sığınırken bazıları ise koşarak ilerlemeyi tercih etti.

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