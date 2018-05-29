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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'u sağanak vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir süren uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış başladı. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bir çok kişi ıslanmaktan kurtulamadı. Yağışın kent genelinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da Şiddetli Yağmur Etkili Oluyor

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Şehri etkisi altına alan yağış bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Biranda bastıran yağmurdan korunmak isteyen vatandaşların koşarak kapalı mekanlara sığındığı görüldü.
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KENT GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

KENT GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR
Bazı vatandaşlar ise çantalarıyla kendilerini korumaya çalıştı. Özellikle Taksim ve Şişli'de etkisini gösteren yağmurun kent genelinde etkili olması bekleniyor.
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TAKSİM MEYDANI'DA YAĞMURA YAKALANANLARIN ZOR ANLARI

TAKSİM MEYDANI'DA YAĞMURA YAKALANANLARIN ZOR ANLARI
Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
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BİR ÇOK KİŞİ ISLANMAKTAN KURTULAMADI

BİR ÇOK KİŞİ ISLANMAKTAN KURTULAMADI
Bir çok kişi ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı kişiler duraklara sığınırken bazıları ise koşarak ilerlemeyi tercih etti.
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Anahtar Kelimeler:
istanbul yağmur Meteoroloji

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