Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından yollarda trafik oluşmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelen buzlanmanın önüne geçebilmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5, TEM başta olmak üzere ana yollarda kar küreme araçlarını hazır bekletiyor.
Olası bir kar yağışında ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışmalarına başlayacak.
(İHA)
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