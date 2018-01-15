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Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 02:26 | Son Güncelleme 1 saat önce

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı kar nedeniyle İstanbul’da önlem amaçlı kar küreme ve yol tuzlama araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından yollarda trafik oluşmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelen buzlanmanın önüne geçebilmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5, TEM başta olmak üzere ana yollarda kar küreme araçlarını hazır bekletiyor.

Olası bir kar yağışında ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışmalarına başlayacak.

(İHA)

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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Meteoroloji kar istanbul kar araçları

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