Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'alışın' uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Sıcakların çarşamba günününden sonra artarak devam edeceğini kaydeden Şen, Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz hariç yağış açısından çok şanslı olmadığını söyledi. Şen, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunarak, "Bu yağışların normali yok mu diye soruyorlar. Sel, dolu, taşkından bıktık diyorlar. Artık bunlara alışacağız. Normal yağışlar azalacak. Bu nedenle tedbirlerimizi alalım" dedi.
İşte o açıklamalar:
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre ise, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz (Giresun hariç) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla kuzey kesimler ile Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26
Samsun: Parçalı bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
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