HABER

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

Ankara'dan son dakika haberi... Neşet Ertaş Caddesi Boğaziçi Mahallesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne katarak sürükledi. Selde 3 kişi yaralandı. Olayın ardından açıklama yapan Meteoroloji uzmanı Orhan Şen böyle bir yağışı beklediklerini belirterek, "Bu mevsimde olan yağmurlardır. Bunun nedeni yeryüzündeki sıcaklığın ortalamanın çok yukarısında olması. Bu kaçınılmazdır. Bu büyük bir felaket. Bu tür felaketleri son 15-20 yılda sık sık yaşamaya başladık.' ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Ankara'daki yaşanan afet sonrası Meteoroloji uzmanı Orhan Şen açıklamalarda bulundu. Beklenen bir yağış olduğunu söyleyen Orhan Şen, "Bu mevsimde olan yağmurlardır. Bunun nedeni yeryüzündeki sıcaklığın ortalamalın çok yukarınsa olması. Bu kaçınılmazdır. Bu büyük bir felaket. Bu tür felaketleri son 15-20 yılda sık sık yaşamaya başladık. Yeter ki can kaybı olmasın. Bu sel bizim tarafımızdan bekleniyordu" ifadelerini kullandı.

"SON ZAMANLARDAKİ EN KUVVETLİ YAĞIŞLARDAN BİRİ"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise "Bu yağış Ankara için son zamanlardaki en kuvvetli yağışlardan biri olabilir. Son yıllardaki kuvvetli yağışlardan bir tanesini aldık diyebiliriz. Aslında Meteoroloji'nin dün geceki tahminlerinde doğuda tehlikeli olacağı belirtilmişti. Ankara haftasonunu yine kapalı geçirecek ve yarın da yine yağış alacak. Gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sel nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi. Sel basan bölgenin temizlik çalışmaları sürüyor.


Devlet duruma el koydu! Sakın hiçbir şeye dokunmayın!Devlet duruma el koydu! Sakın hiçbir şeye dokunmayın!
Eş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltıEş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Ankara'dan korkutan patlamaAnkara'dan korkutan patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara sel

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

TSK'dan son dakika açıklama!

TSK'dan son dakika açıklama!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.