Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Ankara'daki yaşanan afet sonrası Meteoroloji uzmanı Orhan Şen açıklamalarda bulundu. Beklenen bir yağış olduğunu söyleyen Orhan Şen, "Bu mevsimde olan yağmurlardır. Bunun nedeni yeryüzündeki sıcaklığın ortalamalın çok yukarınsa olması. Bu kaçınılmazdır. Bu büyük bir felaket. Bu tür felaketleri son 15-20 yılda sık sık yaşamaya başladık. Yeter ki can kaybı olmasın. Bu sel bizim tarafımızdan bekleniyordu" ifadelerini kullandı.

"SON ZAMANLARDAKİ EN KUVVETLİ YAĞIŞLARDAN BİRİ"



Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise "Bu yağış Ankara için son zamanlardaki en kuvvetli yağışlardan biri olabilir. Son yıllardaki kuvvetli yağışlardan bir tanesini aldık diyebiliriz. Aslında Meteoroloji'nin dün geceki tahminlerinde doğuda tehlikeli olacağı belirtilmişti. Ankara haftasonunu yine kapalı geçirecek ve yarın da yine yağış alacak. Gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sel nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi. Sel basan bölgenin temizlik çalışmaları sürüyor.



