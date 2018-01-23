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Meteoroloji uzmanlarından inanılmaz karar! Artık para ile konuşacaklar

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 06:42 | Son Güncelleme 1 saat önce

Meteoroloji uzmanları, iklim değişikliği kuraklık, hava durumu gibi konularda basına para karşılığı röportaj verme kararı aldı. Meteoroloji Mühendisleri Odası'nın yönetim kurulu kararıyla alınan kararda, uluslararası ve ulusal televizyonlardan açıklama başına 750, yerel televizyonlardan 500, ulusal gazetelerden 250 ve yerel gazetelerden de 100 lira talep edilecek.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Fırat Çukurçayır, "Gereksiz röportajların önünü kesmek için böyle bir yola gittik. Para kazanmak için böyle bir şey yapmıyoruz. Ama birtakım röportajlarda gerçekten çok zaman ve emek harcanıyor. Biz mal satmıyoruz ama bunun önünü alma adına böyle bir yola gittik" diye konuştu. Çukurçayır'ın "gereksiz" olarak tanımladığı röportaj taleplerinin hangi kıstaslara göre ele alınacağı ise merak konusu oldu.

Çukurçayır, röportajların dekont göstermek suretiyle yapılacağını belirterek, "Gazetecilere dekontunu ibraz etmeleri halinde röportaj veriyoruz. sadece yüz yüze yapılan röportajlar için para talep edeceğiz. Elektronik posta ve telefon yoluyla yapılan röportajlardan para almayacağız. Televizyonlarda abuk sabuk bir program için binlerce lira öderken hiç gocunmuyorsunuz da niye akademik bir bilgi için 300-500 lira vermeye çekiniyor?" diye konuştu.

(Yeni Asır)

Can Ataklı yazdı: 'Kar geliyor' haberlerinin kaynağı Meteoroloji değilmiş
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
En güzeli,Emeğe saygı olsun Biraz
en çok meteoroloji mühendisiyle karıştırılan metalurji mühendisi olarak haklı bulduğum durumdur.
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